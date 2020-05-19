Путин не удовлетворён работой по дистанционному заказу лекарств

https://static.news.ru/photo/30fc76fe-99cd-11ea-b7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил работу по дистанционному заказу лекарств, которые отпускаются без рецепта. По его мнению, она идёт не так быстро, как хотелось бы.

Он назвал данный вопрос «чувствительно важным», особенно для пожилых граждан.

Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Но мне кажется, все идёт не так быстро, как бы хотелось, — подчеркнул российский лидер в ходе совещания о реализации принятых мер социально-экономических отношений.

Путин распорядился отдельно рассмотреть этот вопрос и доложить, когда у россиян «появится наконец возможность» заказывать необходимые препараты дистанционно.

Как писал NEWS.ru, 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил об утверждении правил выдачи разрешений аптекам на осуществление дистанционной продажи лекарств.