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Путин наградил посла Армении в РФ орденом Дружбы

Путин наградил посла Армении в РФ Тоганяна орденом Дружбы
22:28, 20 декабря 2021
Путин наградил посла Армении в РФ орденом Дружбы Фото: Twitter.com
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Посол Армении в РФ Вардан Тоганян награждён орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Посол получил орден за работу по укреплению отношений между двумя странами.

За большой вклад в укрепление союзнических российско-армянских отношений наградить орденом Дружбы Тоганяна Вардана Суреновича — чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации, — говорится в документе.

Тоганян был назначен в качестве посла Армении в России в марте 2017 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. Лидеры стран провели переговоры 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве российской стороны и ЕС.

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