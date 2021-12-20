Путин наградил посла Армении в РФ орденом Дружбы

Путин наградил посла Армении в РФ Тоганяна орденом Дружбы
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:28, 20 декабря 2021
Фото: Twitter.com
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Посол Армении в РФ Вардан Тоганян награждён орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Посол получил орден за работу по укреплению отношений между двумя странами.
За большой вклад в укрепление союзнических российско-армянских отношений наградить орденом Дружбы Тоганяна Вардана Суреновича — чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации, — говорится в документе.
Тоганян был назначен в качестве посла Армении в России в марте 2017 года.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. Лидеры стран провели переговоры 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве российской стороны и ЕС.