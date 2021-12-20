Путин наградил посла Армении в РФ орденом Дружбы

Фото: Twitter.com

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за морозов. Специальное предупреждение в столице действует до двух часов ночи 23 декабря. Днём в городе ожидается до минус 20 градусов. В Подмосковье предупреждение действует до 23 часов 22 декабря. Там температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, сообщает Гидрометцентр.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении. В Гидрометцентре добавили, что в Москву пришла вторая волна декабрьских морозов из-за того, что обширный циклон...