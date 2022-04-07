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Прощание с Владимиром Вольфовичем Жириновским
Россия

Прощание с Владимиром Вольфовичем Жириновским

12:00, 08 апреля 2022
Фото: patriarchia.ru
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Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома СоюзовЦеремония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома СоюзовАртем Соболев/NEWS.ru
В храме Христа Спасителя прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прощание с политиком будет проходить в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке с 11 до 13 часов, после чего он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. На церемонию приехал и президент России Владимир Путин.

Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями, он неизменно оказывался в центре внимания. Телеведущий Владимир Соловьёв считал лидера ЛДПР своим талисманом: участие политика в ток-шоу всегда обеспечивало программам высокий зрительский интерес.

Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни: причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля.

В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

patriarchia.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо на первом плане)

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Вынос гроба с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского после церемонии отпевания в храме Христа Спасителя

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским

Сергей Гунеев/РИА Новости

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Артем Соболев/NEWS.ru

Сын Жириновского Олег Эйдельштейн и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Сергей Савостьянов/ТАСС

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Правнучка Иосифа Сталина Анна Сталина с членами КПРФ

Виктория Катаева/NEWS.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Артем Соболев/NEWS.ru

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Киселев Сергей/АГН «Москва»

Григорий Лепс, Советский и Российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства

Виктория Катаева/NEWS.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Виктория Катаева/NEWS.ru

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Виктория Катаева/NEWS.ru

Российский ученый-океанолог, политик Артур Николаевич Чилингаров (в центре), председатель Госдумы РФ Сергей Неверов (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Сергей Булкин/NEWS.ru

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