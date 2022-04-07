Прощание с Владимиром Вольфовичем Жириновским

Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями, он неизменно оказывался в центре внимания. Телеведущий Владимир Соловьёв считал лидера ЛДПР своим талисманом: участие политика в ток-шоу всегда обеспечивало программам высокий зрительский интерес.
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни: причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля.
В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
patriarchia.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
В храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского
patriarchia.ru
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо на первом плане)
Зыков Кирилл/АГН «Москва»
Отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя
Зыков Кирилл/АГН «Москва»
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Зыков Кирилл/АГН «Москва»
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Тихонова Пелагия/АГН «Москва»
Вынос гроба с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского после церемонии отпевания в храме Христа Спасителя
Зыков Кирилл/АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
Сергей Гунеев/РИА Новости
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Артем Соболев/NEWS.ru
Сын Жириновского Олег Эйдельштейн и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Сергей Савостьянов/ТАСС
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Тихонова Пелагия/АГН «Москва»
Правнучка Иосифа Сталина Анна Сталина с членами КПРФ
Виктория Катаева/NEWS.ru
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Григорий Лепс, Советский и Российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства
Виктория Катаева/NEWS.ru
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Виктория Катаева/NEWS.ru
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Виктория Катаева/NEWS.ru
Российский ученый-океанолог, политик Артур Николаевич Чилингаров (в центре), председатель Госдумы РФ Сергей Неверов (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Сергей Булкин/NEWS.ru