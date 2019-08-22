https://static.news.ru/photo/bedde8cc-c516-11e9-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ расширило список имеющих право на господдержку организаций, занимающихся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции. В новую редакцию перечня вошли производители консервированной рыбы и ракообразных, а также кормов для животных.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабмина РФ, государственная поддержка также распространится на производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла и жиры, ферментные препараты). В перечень также включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов.

Ожидается, что новая редакция перечня поспособствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию экспорта сырья и продовольствия.

Ранее News.ru сообщал, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал троллингом идею Минфина об увеличении ставки налога на добычу полезных ископаемых.