Правительство РФ расширило список имеющих право на господдержку организаций, занимающихся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции. В новую редакцию перечня вошли производители консервированной рыбы и ракообразных, а также кормов для животных.
Как следует из документа, опубликованного на
Ожидается, что новая редакция перечня поспособствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию экспорта сырья и продовольствия.
Ранее News.ru сообщал, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал троллингом идею Минфина об увеличении ставки налога на добычу полезных ископаемых.