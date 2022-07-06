Производитель мотоциклов «Урал» допустил остановку заводов

Фото: vk.com/uralmotorcyclesrussia

Производство мотоциклов «Урал» может остановиться на длительное время, сообщил генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru». Он объяснил, что в мотоциклах используют немецкую резину, итальянские обода, литьё из Тайваня, амортизаторы SACHS и генераторы Denso, а в России аналогов нет.

Такое вполне может случиться. Уже сейчас подобное наблюдается в производстве АвтоВАЗа. Компоненты для мотоциклов и автомобилей на самом деле очень схожи — электроника по факту вся та же, — сказал Кузнецов.

Он отметил, что заменить компоненты можно китайскими, но важно выбрать компанию, создающую качественную продукцию. В Китае есть фабрики, выпускающие сопоставимые с западными аналогами запчасти, но есть и «откровенный ширпотреб».

При этом завод Ural в Казахстане, открывающий вторую сборочную линию, позволит компании закупать детали, так как в Средней Азии это удобнее делать, рассказал Кузнецов.

В мае сообщалось, что сложности с поставками на фоне санкций привели к тому, что с февраля автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники, и разрешение параллельного импорта пока ситуацию не улучшило.