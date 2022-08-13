Профсоюзы назвали неправомерным национализацию санаториев в Минводах

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Женщина на сеансе спелеотерапии в санатории

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) назвала неправомерным и антиконституционным решение суда об изъятии государством ранее принадлежавших ей 34 санаториев в Минеральных Водах. В федерации заявили об отсутствии оснований для изъятия собственности, сообщается в Telegram-канале организации.

В федерации утверждают, что сторона истца «паразитирует на теплых воспоминаниях старшего поколения» о профсоюзных путевках и отдыхе в профсоюзных санаториях.

В реальности же санаторно-курортному комплексу на Кавминводах грозит не просто конфискация, но и последующая приватизация, переход в частные руки с ликвидацией доступного оздоровления для граждан, — говорится в сообщении.

Там отметили, что решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому они предпримут все необходимые шаги, чтобы санаторно-курортный комплекс профсоюзов далее работал во благо оздоровления трудящихся, членов профсоюзов и был защищен от приватизации.

Сегодня утром стало известно, что генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны. Их общая стоимость составила несколько миллиардов рублей. Отмечалось, что руководство профсоюзов обогащалось за счет незаконной распродажи вверенного имущества. Продать удалось 24 учреждения (131 объект) за 3,3 млрд рублей.