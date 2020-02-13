Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что солист группы Юрий Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с действующим правообладателем.
Шатунов судится с компанией «Честная музыка», которая получила права на его песни от предпринимателя Руслана Филатова. Певец требует признать сделку незаконной и запретить использовать фонограммы со своим голосом.
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Как писал NEWS.ru, Шатунов признался, что не общается с Разиным почти 30 лет и не помнит, с чего начался конфликт.
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