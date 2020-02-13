https://static.news.ru/photo/e05157e2-4e81-11ea-bdcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuriy_shatunov/instagram.com

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что солист группы Юрий Шатунов никогда не владел правами на музыку и тексты. Он предложил певцу заключить договор с действующим правообладателем.

Шатунов судится с компанией «Честная музыка», которая получила права на его песни от предпринимателя Руслана Филатова. Певец требует признать сделку незаконной и запретить использовать фонограммы со своим голосом.

По информации РИА Новости, солист вызвал Разина, с которым долго конфликтует из-за песен группы, в качестве третьего лица в споре с музыкальной компанией. Продюсер заявил в суде, что Шатунов никогда не имел права исполнять песни «Ласкового мая» на концертах.

Как писал NEWS.ru, Шатунов признался, что не общается с Разиным почти 30 лет и не помнит, с чего начался конфликт.