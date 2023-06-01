Дырки в стенах и пепелище: кадры разрушений в селе Козинка, атакованном ДРГ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Журналист NEWS.ru побывал в селе Козинка Белгородской области, через которое 22 мая 2023 года украинские диверсанты смогли проникнуть на территорию России, и узнал, что там происходит сейчас.

Контртеррористическая операция продолжалась в течение суток, и 23 мая противник был вытолкнут за российско-украинскую границу. Более 70 членов ДРГ, как заявили в Минобороны, были ликвидированы. Некоторые жители до сих пор не решились вернуться в свои дома.

Кадры из приграничной зоны с разрушенными зданиями, сгоревшей техникой, обломками снарядов и оставленной террористами на стене надписью «Привет из Бахмута» — в фоторепортаже NEWS.ru.