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Приведена статистика по употреблению табака в мире за 30 лет

03:53, 28 мая 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глобальный обзор по употреблению табака за период с 1991 года по настоящее время представил накануне Всемирного дня без табака журнал The Lance.  В журнале анализируется статистика курения табака в 204 странах мира, она собрана в ходе 3625 репрезентативных опросов в рамках проекта Global Burden jf Disease.

Число курильщиков к 2019 году достигло показателя 1,1 млрд человек. При этом курение стало причиной смерти каждого пятого мужчины в мире.

Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. 

Авторы обзора, ученые из GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия.

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