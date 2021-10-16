Приставы начали принудительно взыскивать с Facebook 26 млн рублей

Процедуру по принудительному взысканию с компании Facebook 26 млн рублей начали российские судебные приставы. Причиной стал отказ социальной сети удалять противоправную информацию. Об этом свидетельствует Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

По имеющейся информации, на Facebook 15 октября было возбуждено восемь дополнительных производств, среди которых шесть производств на сумму 3 млн рублей и два — по 4 млн рублей.

Всего же Facebook с начала года получил штрафов на общую сумму более 80 млн рублей. Они последовали после отказа соцсети удалить информацию о несогласованных акциях и отказ в локализации данных российских пользователей. В свою очередь Twitter получил штрафы на сумму 60 млн рублей, Telegram — 40 млн рублей. Первый штраф был наложен в августе также на мессенджер WhatsApp, он составил 4 млн рублей.

Российские ведомства требовали удалить из социальных сетей информацию, содержащую призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушениями установленного порядка.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов приступила к взысканию с соцсети Twitter почти 13 миллионов рублей. Компания оштрафована за неудаление запрещённой информации.