Принят законопроект о возмещении убытков при ограничении прав на землю

https://static.news.ru/photo/7b6de8c8-5b18-11eb-8b78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий случаи, когда владельцам, арендаторам и арендодателям земли полностью компенсируются убытки после ограничения прав на землю. Документ был создан по инициативе правительства РФ.

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму после постановления Конституционного суда РФ от 5 марта 2020. Согласно ему, ряд положений Земельного кодекса России были признаны несоответствующими Конституции. В данном случае, речь идёт о возмещении убытков тем, чьи права на землю были ограничены.

До этого не существовало чёткого определения ситуаций, когда людям должны были возместить все убытки. Теперь же Госдуме предстоит уточнить, в каких случаях люди, чьи права на землю были ограничены, смогут получить соответствующие выплаты.

Таким образом, убытки будут возмещены, если земля поменяет свою категорию с одной на другую. Стоит заметить, что это возможно только по ходатайству органов госвласти или местного самоуправления. Выплаты получат и те, чья земля попала под расширение особо охраняемой природной зоны. В этом случае, земля у владельца не изымается, однако тот будет обязан выполнять правила, которые категория земли подразумевает.

Убытки также выплатят в случае, когда меняются границы населённых пунктов и участок переходит из ведомства одного поселения в ведомство другого.

До этого действовала формулировка, согласно которой выплаты производятся только в том случае, когда меняется целевое назначение участка земли или же его категории. Теперь же, если законопроект одобрят в третьем чтении, перечень случаев, когда землевладельцы могут рассчитывать на компенсацию, пополнится.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума принялав первом чтении президентский законопроект, согласно которому сотрудники, находящиеся на государственной службе, больше не смогут иметь вид на жительство в других странах. Также военным, муниципальным и государственным служащим запрещено являться гражданами зарубежных государств.