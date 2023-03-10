Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Пресс-служба «Конкорда» в Telegram опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. Он отметил, что российские силы делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, — указано в сообщении.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала сообщение Пригожина, в котором тот рассказал о взятии села Дубово-Василевка к северо-западу от Артемовска. По его словам, на окраинах населенного пункта продолжаются бои.

8 марта «Конкорд» выложил другое заявление Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, российским силам удалось занять всю территорию восточнее реки Бахмутки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.