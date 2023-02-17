Пригожин рассказал о финнах, погибших в составе ЧВК «Вагнер» Пригожин: в составе ЧВК «Вагнер» погибли четверо из 20 бойцов из Финляндии

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В составе ЧВК «Вагнер» на Украине погибли четверо финнов, передает слова бизнесмена Евгения Пригожина его пресс-служба в ответ на запрос финского MTV News. Предприниматель подчеркнул, что один гражданин Финляндии пропал без вести.

Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно, в плену у украинцев. Остальные продолжают воевать, — ответил Пригожин.

Бизнесмен также отметил, что Финляндия всегда была для России дружественной страной, что его двоюродная прабабушка по национальности финка, а также, что «Финляндия никоим образом не входит в сферу наших интересов и всегда воспринималась нами как партнер».

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские добровольческие силы взяли под контроль поселок Красная Гора Донецкой Народной Республики. В рамках операции были убиты более 150 бойцов ВСУ, а также уничтожено 12 единиц военной техники и вооружения.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский предположил, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.