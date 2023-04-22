Пригожин раскрыл детали службы сына Пескова в зоне СВО Пригожин: сын Пескова участвовал в боевых действиях на Украине под чужим именем

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление владельца компании Евгения Пригожина, который сообщил, что сын представителя Кремля Дмитрия Песков Николай принимал участие в СВО под чужим именем. Предприниматель отметил, что пресс-секретарь президента обратился к нему с просьбой взять сына в ЧВК «Вагнер».

Песков ко мне обратился за советом летом, так как его сын собрался ехать на войну, и отговорить его от этого было бесполезно. В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе. Поэтому по подложным документам я его взял к себе. Изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы, — сказал Пригожин.

По его словам, сын Пескова сначала прошёл подготовку в качестве «штурмена», но его поставили членом расчета РСЗО «Ураган». Он был заряжающим транспортно-заряжающей машины.

21 апреля Пригожин рассказал, что 33-летний Николай Пескова проходил службу в ЧВК «Вагнер». Он отметил, что сын представителя Кремля «абсолютно нормально» служил артиллеристом.