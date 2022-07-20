Пригожин попросил генпрокурора признать «Медузу» нежелательной организацией Пригожин попросил генпрокурора РФ признать издание «Медуза» нежелательной организацией

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором пожаловался на издание «Медуза» (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на Telergram-канал «Кепка Пригожина». Бизнесмен призвал генпрокурора признать издание нежелательной организацией.

По данным издания, Пригожин утверждает, что «Медуза» намеренно распространяет недостоверную информацию, чтобы внести раскол в российское общество.

Осуществляются действия по подрыву доверия граждан к законной деятельности государственных органов РФ, идет провокация, направленная на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих, что негативно сказывается на обороноспособности страны, — заявил предприниматель в своём письме.

На основании подобных утверждений и ссылок на заметки издания Пригожин попросил признать «Медузу» нежелательной организацией. Это позволит привлекать сотрудников издания к уголовной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что Пригожин потребовал завести уголовные дела на журналистов «Медузы» (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) после материала о деятельности российских ЧВК на Украине. Бизнесмен обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование в отношении двух сотрудниц издания: специального корреспондента Лилии Яппаровой и редакционного директора Татьяны Ершовой.