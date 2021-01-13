Президентское послание: услышим ли о переменах

В декабре мы узнали, что президент со своим очередным посланием выступит в начале 2021 года. А теперь, как всегда неназванные источники несколько скорректировали сроки этого события, хотя все временные точки над «I» ещё не расставлены.

Середина февраля – понятие достаточно расплывчатое. Между тем, как мы помним, послание президента, особенно в последние годы, это не просто ритуальная речь перед лицом коллективного политического истеблишмента, ещё и перечень задач для тех же собравшихся. И в течение года по каждому пункту потребуется представить подробный отчёт всех уровней власти, включая теперь и муниципалитеты. А с другой, установка на значительную перекройку самих структур власти. Как это было в прошлом январе, когда поле заявления президента о готовности российского общества к тектоническим изменениям в отставку был отправлен премьер вместе со всем правительством.

К слову, чего-то подобного изначально ждали и от нынешнего послания: и жёсткой критики отдельных властных персон с последующей их отставкой, и, возможно, серьезной корректировки экономической стратегии. Но, как мы видим, прошлогодней оперативности в подготовке такого судьбоносного обращения к стране нет. И, надо полагать, для такой мхатовской паузы есть серьёзные причины. Логично допустить, что в Кремле ждут вступления в должность новой американской администрации, проведения, видимо, первых негласных контактов с ее представителями. И, конечно, первых демаршей Белого дома в отношении России. Какой бы наша страна ни старалась выглядеть суверенной в своих действиях и решениях, отрицать значительное влияние на наши внутренние расклады позиции команды Байдена бессмысленно.

Джо Байден joebiden/instagram.com

Априори считалось, что реванш демократов усилит внутри России позиции либерального блока во власти, ресурсы, влияния которых в последние месяцы выглядели во многом растраченными. А потому не исключено, что многие планировавшиеся реформы будут посланы в архив, а отход от безудержного экономического либерализма, неспособного обеспечить элементарный рост, останется лишь в мечтах патриотов.

А раз так, то сигнал, который прозвучит в послании, должен быть адекватен изменившейся позиции на мировой шахматной доске. И, скорее всего, речь пойдет о готовности на серьезные уступки.

В этой связи даже возможный воскресный прилёт в «Шереметьево» «берлинского пациента» может иметь значение. Ясно, что Навального в Кремле явно опасаются. А потому, он реально может стать разменной монетой в отношениях с перестраивающимся под Байдена Западом. И в послании может прозвучать намёк на значительный компромисс, если Алексея Анатольевича умерят в его амбициях.

Наконец, как представляется, не зря президент распорядился начать массовую вакцинацию. Те несколько недель, что остаются до момента его выступления с посланием, должны позволить Владимиру Путину говорить хоть о каком-то реальном прорыве. И если прежде педалировали нашу скорость создания препарата, то теперь необходимо заявить о прорыве в массовой вакцинации. Как говорится, денег нет, но вы привиты.

Так что, послание – это в прямом смысле живое творчество президента с его командой помощников , зависящее от глобальной конъюнктуры. И не исключено, что под грузом событий сроки выступления будут и дальше смещаться.