Президент России нарисовал образ реального будущего

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Анонсированное заранее выступление в Петербурге президента России Владимира Путина, которое, по словам его пресс-секретаря, должно было содержать важные положения, было явно призвано развеять скептические настроения, изначально окружавшие нынешний ПМЭФ.

Между тем немало было разговоров о том, что проводить форум в нынешней ситуации бойкота неразумно и что отсутствие многих мировых игроков сведет его КПД к нулю. Проблема скептиков заключалась в том, что они рассуждали в рамках старой ограниченной парадигмы западноцентричного мира. Нынешний же ПМЭФ стал во многом прорывным. Прежде всего, впервые в центре оказались ДНР и ЛНР, как важные экономические субъекты, успешно интегрирующиеся в российское хозяйство. Кроме того, на первый план вышли перспективы развития отношений с партнерами в Африке, Азии, Латинской Америке, с континентами, прежде явно недооцененными российским бизнесом. Одно присутствие в Питере делегации талибов («Талибан» — экстремистская организация, запрещена в РФ) сломало многие стереотипы. А прибытие саудовского принца выглядело насмешкой над угрозами изоляции России.

Образ будущего, который еще год назад на том же ПМЭФ под аплодисменты традиционно преобладающих на форуме системных либералов рисовался как век цифровизации и укрепляющихся глобальных институтов сотрудничества, ныне в условиях тиражирования барьеров и санкций явно ушел в прошлое. Зато тон на форуме задавали представители реальной экономики, производственных секторов, а не поборники экономики услуг и финансовых спекуляций.

И на таком фоне предстояло выступить Владимиру Путину. Причем кибератака на интернет-ресурсы и систему аккредитации, задержавшая выступление президента, лишний раз подчеркнула и остроту момента, и характер тотального противостояния.

Примечательно, что к выступлению Путина в качестве эпиграфа вполне можно было бы взять пушкинскую строфу: «Как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». Суть всех мировых изменений — несоответствие многообразия мира застарелому шаблону, при котором лишь одно государство не несет никакой ответственности, но имеет глобальные интересы. Причем дело даже не в вынужденной СВО, лишний раз напомнил президент, но в накопленных ошибках самого Запада, золотого миллиарда, привыкшего смотреть на остальной мир сквозь призму колониального подхода.

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС Президент России Владимир Путин

А потому беспрестанно работающий печатный станок, бесконтрольная эмиссия привели к тому, что были подорваны товарные рынки, на которые пришли сотни напечатанных долларовых миллиардов. В результате многие страны, столкнувшиеся с навязываемым экспортом западной инфляции, постепенно делают выбор в пользу накопления реальных активов, а не валютных бумажных запасов, которые, как показали недавние события, к тому же легко могут быть заморожены, а то и конфискованы. Вот вам и подтверждение классической мысли еще Пушкина, справедливость которой вновь доказана и нынешней мировой экономической практикой.

Но главное, вопреки некоторым алармистским прогнозам, Владимир Путин подтвердил стратегический курс на сохранение открытой экономики, на сотрудничество со всеми странами, к такому сотрудничеству готовыми. На развитие собственной логистики, которая могла бы стать дополнительным стимулом для роста оборотов мировой экономики. Причем национальная экономика будет освобождена от оков застарелых, не соответствующих этапу развития законов и размытых уголовных статей. Важно не просто создавать новые технологии, но и системно стимулировать спрос на них, потребность в их реализации.

Экономический блицкриг против России провалился. Но дальнейший успех в развитии России связан с теми элитами, которые все свое будущее связывают с родной страной. И недаром президент напомнил о судьбах дореволюционных предпринимателей — Третьякова, Мамонтова, Дадашева, Солдатенкова. Тех строителей экономики страны еще ХIХ века, что оставили своим наследникам не только капиталы, но и доброе имя, кристально чистую репутацию. То, что не поддается обесцениванию.

Думается, что участники форума сделают для себя долгоиграющие выводы из тезисов выступления президента. Критически важный технологический суверенитет — плод взаимных усилий общества и государства. Россия входит в новую эпоху сильной суверенной страной, но должна стать еще сильнее.