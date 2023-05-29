Представитель отрасли заявил, что дефицит очков России не грозит Гендиректор компании по продаже очков Гревцов: дефицит России не грозит

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Дефицит обычных очков в данный момент России не грозит, рассказал NEWS.ru генеральный директор российской компании по продаже брендовых солнцезащитных очков и медицинских оправ Александр Гревцов. Он отметил, что правительство России уже включило огромное количество санкционных товаров, в том числе солнцезащитные очки, в параллельный импорт. Ранее крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну.

Свято место пусто не бывает. Да и в России уже большой устоявшийся рынок. Результаты прошлого года показали, что дефицита нет. Все доставляется. Единственное, в условиях параллельного импорта по ряду позиций некоторые операторы продают подороже, чем должно быть, — подчеркнул бизнесмен.

Гревцов добавил, что российский потребитель может пользоваться не только товарами российского производства, но и зарубежными солнцезащитными очками, получая их через параллельный импорт.

Johnson & Johnson (J&J) предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну 25 мая. Речь идет о продукции брендов Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. Стоимость товаров на этом фоне, как писали Telegram-каналы, подскочила в полтора раза. Минпромторг России, в свою очередь, сообщил, что если поставки приостановят, то будет рассматриваться вопрос о включении контактных линз в перечень продукции параллельного импорта.