Правозащитники получили видео с пытками еще в четырёх колониях

Видео с пытками ещё в четырёх колониях получил правозащитный проект Gulagu.net. Об этом в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

По словам правозащитника, осведомители вышли с ним на связь после публикации видео с пытками в саратовской туберкулёзной больнице № 1 ФСИН. Четыре человека поэтапно отправили в проект файлы, подтверждающие пытки в четырёх учреждениях ФСИН. Осечкин отметил, что его проект и ранее писал о нарушениях в этих учреждениях, но документальными подтверждениями не располагал.

На следующей неделе Gulagu.net планирует опубликовать документальный фильм о пытках в тюремной больнице Саратова, где назовёт имена сотрудников ФСИН и заключённых, участвовавших в этом. Так, по словам Осечкина, список дежуривших во время пыток заключённых сотрудников насчитывает 15 имён.

Ранее стало известно, что программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.

Ранее сам Сергей Савельев рассказал, что заключённых в саратовской тюремной больнице пытали и насиловали, чтобы вымогать деньги или получать показания. С тем, по какой статье человек отбывает наказание, насилие не связано.