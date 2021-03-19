Правительство России разрешило въезд для иностранных студентов

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Вернуться к очному обучению в России разрешило правительство РФ иностранным студентам из стран с низким распространением коронавирусной инфекции.

Порядок въезда учащихся разработали в Минобрнауки. Смогут ли студенты из конкретной страны, вернуться для обучения, власти станут определять с помощью специального алгоритма. Список таких государств регулярно будет обновлять Роспотребнадзор. Об этом сообщают «Известия».

Желающим въехать в РФ для обучения студентам необходимо будет сообщить в вуз о своём намерении не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты прибытия. Не ранее чем за три дня до приезда студентам необходимо будет пройти ПЦР-тест на коронавирус. В РФ они сдадут повторный тест и до получения результатов отправятся на самоизоляцию.

По информации первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, в настоящее время в РФ учится менее половины иностранных студентов и это негативно влияет на процесс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку студенческих научных объединений. Об этом писал NEWS.ru.