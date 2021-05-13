Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте

https://static.news.ru/photo/8b0cb6e4-b426-11eb-a356-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: soczaschitnik.ru

Законопроект об электронном документообороте, регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, был одобрен на заседании кабмина РФ в четверг, 13 мая. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

По словам Решетникова, данный законопроект решает две задачи: устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической значимости. а также создаёт правила их долгосрочного хранения. Действие законопроекта будет распространено на 99% всех документов.

Их можно будет перевести в электронный вид. И дальше срок их хранения в этом случае сокращается до одного года. То есть сейчас у нас, вы знаете, многие муниципалитеты, и региональные администрации, и бизнес вынуждены все подвалы свои забивать оригиналами бумажных документов <...> Теперь появляется возможность по части, подчеркну — по части этих документов отказаться от такой практики, — рассказал министр.

По словам Максима Решетникова, данный законопроект является одним из фундаментов цифровой трансформации документооборота в стране.

Да и не только документооборота — это основа для очень многих процессов, а также это создаст новый бизнес в стране, связанный с услугой по хранению документов. Этот бизнес будет лицензироваться — законопроект это предусматривает, потому что мы понимаем, есть дополнительные требования в этой связи. Тем не менее законопроект детально все эти вопросы урегулирует, — добавил министр.

Ранее Минтруд решил продлить эксперимент с переходом на цифровой кадровый документооборот на четыре месяца. Окончание эксперимента планировалось 31 марта, но теперь его продлят до конца июля. Как выяснилось, технология, которая позволит сделать проект массовым, не отработана. И в ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом существенных проблем.