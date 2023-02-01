Появились подробности инцидента с заклеенным ртом школьника в Екатеринбурге Департамент образования Екатеринбурга не подтвердил инцидент с заклеенным ртом школьника

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Мама третьеклассника из екатеринбургской гимназии №94, которому учительница заклеила рот скотчем, встретилась с преподавательницей, инцидент между родителем и школой исчерпан, заявили NEWS.ru в городском департаменте образования. В ведомстве отметили, что факт заклеивания рта скотчем не подтвердился, а учитель продолжит работать без дисциплинарного взыскания.

Встреча прошла. Факт заклеивания ребенка рта скотчем не подтвердился. Мама в СМИ не обращалась. На сегодняшний день инцидент между родителем и школой исчерпан. Учитель продолжит работать без дисциплинарного взыскания, потому что инцидент и факт заклеивания не подтвержден, — рассказали в департаменте.

В то же время директор гимназии №94 Сергей Ярославцев заявил NEWS.ru, что мама мальчика все сообщила через СМИ. Он постоянно находится с ней на связи. Также Ярославцев подтвердил, что учительница продолжает работать в школе.

Мы постоянно на связи с мамой мальчика. Преподаватель работает. Мама все сообщила через СМИ. Другие органы тоже работают над этим инцидентом, пока не могу дать более развернутый комментарий. Все через департамент образования, — сказал Ярославцев.

24 января мама ученика рассказала, что в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ее ребенку. Об инциденте она случайно узнала из родительского чата. По словам женщины, преподавательница так же относится к другим школьникам, в том числе бьет их тряпкой. Она считает, что такой человек контактировать с детьми не может. Самого мальчика начали травить в школе.

31 января в департаменте образования Екатеринбурга заявили NEWS.ru, что учителю вынесено дисциплинарное взыскание, а вопрос о будущем преподавателя примут после ее встречи с мамой третьеклассника.