Появились новые кадры со встречи Путина и Уиткоффа Зарубин опубликовал кадры встречи Путина и Уиткоффа

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф, Владимир Путин

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В начале беседы глава государства поприветствовал представителя американского лидера Дональда Трампа на английском языке, после чего они обменялись рукопожатием.

Стив Уиткофф прибыл в Москву утром 25 апреля, а движение его кортежа по улицам города попало на видео. Переговоры прошли с участием помощника президента России Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. По словам Пескова, Путин сообщил это спецпосланнику лидера США Уиткоффу во время их встречи.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что заявления Трампа о нежелании Путина завершать конфликт связаны с беспокойством американского президента о сроках выполнения своих предвыборных обещаний. По мнению парламентария, это попытка главы Белого дома ускорить мирный процесс, а не объективная оценка позиции России. В позиции американского лидера по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.