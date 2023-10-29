Появились новые детали о состоянии экс-депутата Верховной рады Царева РБК: экс-депутат Верховной рады Царев находится в реанимации под охраной ФСБ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев все еще находится в реанимации, заявил РБК журналист Александр Чаленко. По его словам, бывшего нардепа усиленно охраняют сотрудники ФСБ.

Если позволит состояние, [Царева] перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ, — сказал Чаленко.

Покушение на экс-нардепа произошло в ночь на 27 октября. На политика напали возле его дома в Ялте. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царева стреляли. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева совершили по указу Службы безопасности Украины. По его словам, Цареву регулярно поступали угрозы с украинской стороны. Политик напомнил, что пострадавший всегда «злил промайдановские власти» своей позицией. Кроме того, Царев открыто поддержал проведение спецоперации.

Позднее телеканал 24tv.ua со ссылкой на источники подтвердил причастность СБУ к покушению на Царева. По их данным, фамилия бывшего украинского нардепа давно находилась в списке спецслужб Киева.