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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 16:03

Появились кадры взрыва в центре Харькова

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что по объектам энергетики и инфраструктуры в центре Харькова на северо-востоке Украины был нанесен авиационный удар. Он также опубликовал кадры, снятые жителями города во время атаки. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, в результате прилетов в Харькове прогремели мощные взрывы. Как утверждается, один из них удалось заснять очевидцу. По данным источника, большая часть ударов пришлась по Шевченковскому району, однако прилеты зафиксированы и на территории Харьковской области. Отмечается, что в Шевченковском районе расположено большое количество промышленных предприятий, в том числе обеспечивающих ВСУ.

Ранее в Сочи обломки беспилотника заметили на автомобильной дороге. На опубликованных кадрах видно, что по проезжей части разбросало многочисленные осколки. Однако это не мешает транспорту продолжать движение в сторону Нового Адлерского моста.

До этого в Люберцах прогремел мощный взрыв на улице Владлена Татарского. По данным источника, после полуночи по району проехала черная иномарка, из которой бросили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Украина
Харьковская область
Харьков
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