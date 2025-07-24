Появились кадры взрыва в центре Харькова

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что по объектам энергетики и инфраструктуры в центре Харькова на северо-востоке Украины был нанесен авиационный удар. Он также опубликовал кадры, снятые жителями города во время атаки. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, в результате прилетов в Харькове прогремели мощные взрывы. Как утверждается, один из них удалось заснять очевидцу. По данным источника, большая часть ударов пришлась по Шевченковскому району, однако прилеты зафиксированы и на территории Харьковской области. Отмечается, что в Шевченковском районе расположено большое количество промышленных предприятий, в том числе обеспечивающих ВСУ.

Ранее в Сочи обломки беспилотника заметили на автомобильной дороге. На опубликованных кадрах видно, что по проезжей части разбросало многочисленные осколки. Однако это не мешает транспорту продолжать движение в сторону Нового Адлерского моста.

До этого в Люберцах прогремел мощный взрыв на улице Владлена Татарского. По данным источника, после полуночи по району проехала черная иномарка, из которой бросили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.