Появилось видео с места взрыва автомобиля Прилепина

Фото: Соцсети

Следственный комитет РФ опубликовал фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина. На кадрах виден искореженный внедорожник белого цвета. В метре от него воронка от взрыва диаметром порядка двух метров.

По информации Telegram-канала «Нижний №1», местные жители сообщили, что накануне видели незнакомца, который до этого в этих краях не появлялся. Они пояснили, что подозрительный мужчина долгое время гулял по лесу.

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка существенных размеров.

Сообщается, что писатель находится в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.