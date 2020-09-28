Второй уровень сложности: как россияне встретят повторную самоизоляцию

Темпы заболеваемости коронавирусом растут в Москве и других регионах России. Мэр столицы Сергей Собянин порекомендовал руководителям предприятий города перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы. Кроме того, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, посоветовали без особой необходимости не выходить из дома. На фоне этого многие специалисты допускают введение повторного режима самоизоляции в стране. О том, насколько тяжело россияне встретят и перенесут его — в материале NEWS.ru.

Повторно ввести режим самоизоляции будет одновременно проще и сложнее. С одной стороны, власти и население уже знают, как действовать в такой ситуации. С другой же, многие россияне в силу имеющегося опыта не готовы снова запираться в четырёх стенах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Во время весенней самоизоляции некоторые люди не верили в существование коронавируса и были одними из тех, кто пренебрегал установленными ограничениями. В этот же раз аналогичное поведение может наблюдаться и у тех, кто COVID-диссидентами не является.

Многие россияне пришли к выводу, что самоизоляция приносит больше проблем, чем помощи в решении вопроса с распространением коронавируса. Повторный карантин дастся им ещё сложнее. Кроме того, людей раздражает то, что что-то или кто-то нарушает их привычный образ жизни. Человек в принципе склонен к поддержанию существующего порядка вещей и не любит перемены — а тем более, такие глобальные, как введение режима самоизоляции Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Повторно отправить россиян на карантин получится только в случае, если СМИ и власти будут запугивать население ещё больше, чем весной. Однако это окажет колоссальную нагрузку на психику людей, отмечает специалист. И это при том, что после первой самоизоляции, граждан, которые нуждаются в психиатрической помощи, и так стало больше.

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Тем не менее, при введении повторного карантина россиянам отчасти будет легче соблюдать его, чем в прошлый раз. Всё дело в погоде, поясняет Денисов-Мельников. Чем она хуже, тем меньше человеку хочется покидать квартиру.

Что касается удалённого режима работы, то легко его перенесут интроверты. Людям с таким типом личности нравится находиться в одиночестве, и они максимально избирательны в социальных связях. При этом особенно тяжело на «удалёнке» придётся экстравертам. Они обычно с удовольствием ходят на работу, так как особенно сильно нуждаются в общении, пояснил клинический психолог.

При этом стоит отметить, что во время «дистанционки» у большинства людей стирается грань между отдыхом и рабочим днём. Такое положение дел также может быть для человека как плюсом, так и минусом. Всё зависит от его предпочтений. Одним россиянам в таких условиях будет тяжело сесть за дела, а у других работоспособность даже повысится, отметил Денисов-Мельников.

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Финансовая подушка

Весенний карантин не привёл к тому, что россияне стали массово откладывать сбережения на случай нового потрясения. Всё дело в том, что люди, которым на самоизоляции не хватало денег, за это время не успели улучшить своё финансовое положение и создать подушку безопасности. Те же, кто сегодня откладывает деньги и имеет на это возможность, делали это и раньше. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Обычно финансовая подушка у таких людей есть и вне зависимости от пандемии и опасений о повторной самоизоляции. Ведь всегда существует риск, что сам человек или его близкие могут заболеть и внезапно потребуются серьёзные деньги на лечение. Нельзя жить от зарплаты до зарплаты Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

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Между тем, многие россияне в возможный второй карантин рискуют «войти» с финансовыми трудностями. Об этом говорит и то, что в середине уходящего лета доля граждан, которые прибегают к кредитным картам сразу же после их выдачи, достигла своего исторического апогея. Рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов по картам: от 10 тысяч рублей до более 100 тысяч рублей. Однако, как отмечает Смирнов, при введении повторного карантина власти, вероятно, вновь введут меры по поддержке отдельных категорий семей и облегчат их положение.

При этом то, как финансы россиян пострадают во время теоретического второго карантина, зависит от масштаба ограничений. Сильного удара можно ожидать в случае, если закрыться придётся предприятиям служб быта, поясняет Смирнов. Если же этого не произойдёт, повторная самоизоляция пройдёт для россиян легче с точки зрения личных финансов.