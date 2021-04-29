Посольство США в Москве сократит штат сотрудников на 75%

https://static.news.ru/photo/6ce31f4c-a98a-11eb-b6ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское посольство в России сократит штат сотрудников дипмиссии на 75%. Кроме того, будет уменьшено количество оказываемых консульских услуг с 12 мая. Это произошло из-за решения Москвы о запрете найма сотрудников из числа граждан России.

Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов, — говорится в сообщении пресс-службы.

С 12 мая посольство приостановит рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок. Будут рассматриваться только экстренные случаи для граждан США, а также очень ограниченное количество иммигрантских виз. В диппредставительстве пояснили, что это произошло после намерения российского правительства нанимать на работу иностранцев в любом виде.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.

16 апреля МИД РФ опубликовал ответные меры на американские санкции, среди которых запрет на деятельность на территории РФ американских фондов, а также подконтрольных госдепартаменту американских НКО. Россиянам будет запрещено устраиваться на работу в посольства и генконсульства США. Отмечалось, что эта мера будет принята в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством.