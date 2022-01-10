Посольство РФ заявило США о продолжении военных учений на своей территории

Россия продолжит военные учения на своей территории, при этом она самостоятельно будет решать, где ей размещать войска на собственных землях. Об этом сообщило в Twitter посольство РФ в США, комментируя призыв первого замглавы Госдепартамента Венди Шерман «отвести силы» от границы с Украиной.

Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности, — говорится в сообщении.

В российском посольстве также отметили, что не понимают логику заявлений Шерман, поскольку США на переговорах с Москвой сами отказываются обсуждать численность своих войск в Европе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, как бы ни возражало НАТО. Как пояснил дипломат по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, в последние месяцы и годы Москва наблюдает «активнейшее освоение» Альянсом и рядом стран территории Украины и других государств, которые находятся в непосредственной близости от России.

Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января. Проекты договора были опубликованы российским МИД 17 декабря 2021 года.