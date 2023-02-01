Посол заявил о противоречиях в позиции США о биолабораториях на Украине

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анатолий Антонов

В заявлении спикера Совбеза США Джона Кирби, который признался в наличии биолабораторий на Украине, хватает противоречий, передает ТАСС со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дипломат назвал странным тот факт, что работу лабораторий курировали военные, а не гражданские специалисты.

Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты, — отметил дипломат.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон работал с Киевом над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии. По его словам, там не было оружия и не велись исследования по разработке биологического оружия.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном.