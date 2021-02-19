Посол Монголии привился «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/ba4edcaa-728d-11eb-9d46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию «Спутником V». Об этом рассказали в дипмиссии.

Дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол, — рассказали в посольстве.

Там отметили, что вакцинация состоялась по инициативе посла. Её прошли практически все представители дипломатической миссии. В посольстве уточнили, что у некоторых после введения препарата были замечены побочные действия, передаёт РИА Новости.

У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло, — добавили дипломаты.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована ещё в одной стране. Она получила одобрение в Монголии. Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вакцина была одобрена в соответствии с процедурой разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране.