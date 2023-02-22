Большевистский Госплан не был идеологической конструкцией. Впервые о планировании экономики страны заговорили уже в 1915–1916 годах. Временное правительство пыталось заниматься планированием продовольственного снабжения городов. Но только после Октябрьской революции, столкнувшись с необходимостью восстанавливать уничтоженное хозяйство страны, коммунистическое руководство создало отдельный орган для координации и выстраивания стратегии экономического развития нового государства.
Порождение войны
Появление при советском правительстве в 1921 году Государственной общеплановой комиссии (Госплана), которая занималась бы регулированием экономики и имела бы распределительные функции, было предопределено. Говоря проще, всё к этому вело, да и время было выбрано подходящее.
Первая мировая война заставила полностью перестроить абсолютно всю экономику вовлечённых государств. В конфликт были полностью вовлечены и сами общества воюющих стран — с помощью пропаганды, массовой мобилизации и, что очень важно, огосударствления национальных экономик.
На большевиков огромное впечатление произвела система военного планирования в Германской и Австро-Венгерской империях. Многие из них уже в 1918 году кивали на немецкий «военный коммунизм», считая, что нечто подобное необходимо внедрить и в России. Причём, действуя из соображений военной необходимости в первую очередь — 1918–1919 годы были временем страшного напряжения для советской власти. Ей буквально грозило уничтожение, что потребовало мобилизации и перевода на военные рельсы экономики и общества.
Ещё одним фактором, который способствовал внедрению идеи госуправления экономикой и планирования, были теории «общественного блага», широко распространённые среди интеллигенции. Уже в XIX веке российское общество требовало национализации лесов и рек, а также отмены привилегий частных земельных собственников. Их предлагалось ограничить рамками тех задач, которые выгодны для развития государства.
Национализации также подлежали недра, а государственному регулированию и передаче в общественную собственность — железные дороги и объекты энергетики. Определяющим тут было требование отмены прав частной собственности на патенты и культурные объекты. Например, частные собрания живописи должны были передаваться в государственные музеи и быть доступны всем. Из-за такого отношения даже возник скандал вокруг издания посмертного собрания сочинений Льва Толстого, так как его вдова, как наследница его прав, требовала авторских отчислений.
Продовольственный вопрос
В годы Первой мировой войны первыми плановыми организациями в России стали Военно-промышленные комитеты и многочисленные земские общества помощи фронту. Однако их особенностью были тотальные коррупция и воровство. На кровопролитии наживались поставщики снарядов и оружия, завышая отпускные цена в три–пять и даже 10 раз.
Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали, — заявил император Николай II на жалобы главы Главного артиллерийского управления генерала Маниковского.
Февральская революция, спусковым крючком к которой послужило плохое продовольственное снабжение Петрограда, на полную запустила процесс планирования в российской экономике. В апреле 1917 года меньшевик Владимир Громан возглавит Петроградский Центральный продовольственный комитет (ПЦПК). Ещё в 1916 году, участвуя в кадетском Союзе Союзов, который занимался организацией российской промышленности военного времени, он рассчитывал меры для введения твёрдых цен на хлеб.
На новом посту Громан быстро стал «продовольственным диктатором» города. Он вводил хлебную монополию, боролся со спекуляцией, требовал твёрдых цен и продвигал идею взаимосвязи всех сторон народного хозяйства. Временное правительство к этому времени уже пыталось тесно увязать вопрос снабжения городов, функционирования экономики, планирования транспортных перевозок и разработки общегосударственного планирования. В Министерстве продовольствия изучался опыт государственного планирования и продовольственного снабжения в Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой.
После Октябрьской революции практически все плановики-социалисты и даже кадеты постепенно перейдут на работу в советские органы. Тот же Громан будет одним из виднейших советских деятелей в этой сфере, занимаясь вопросами индикативного планирования в Госплане, экономическим районированием и реформой Центрального статистического управления (ЦСУ). К сожалению, в 1931 году его репрессируют по делу меньшевистского подполья, и один из лучших советских экономистов умрёт в заключении в 1940 году.
План и электрификация
Окончание в 1920 году основных боёв Гражданской войны заставило большевистское руководство «с колёс» решать множество вопросов — демобилизация армии и бешеный рост безработицы, ослабление налогового пресса и реквизицией по отношению к крестьянству, восстановление экономики страны, ликвидация угрозы голода в городах. Требовался прорывной план, который смог бы закрыть все стоящие перед новой властью проблемы.
Таким планом стал ГОЭЛРО — проект электрификации Советской России, который приняли 22 декабря 1920 года. В ближайшие 10 лет советские власти намечали полностью восстановить тяжёлую промышленность и энергетику, опираясь на разработку местных ресурсов — нефти, угля, воды и ветра. Так как энергетика относится к объектам капитального строительства, полное восстановление её довоенных показателей требовало быстрого увеличения производства металлов и строительных материалов, что тащило за собой металлургию и тяжелую промышленность.
Необходимость переоборудования, модернизации и сооружения новых заводов и электростанций требовало увеличение выпуска кабельной продукции, машин и оборудования. Для всего этого понадобилось бы выпускать много новых инженеров и рабочих, что повлекло бы за собой подъём высшего и среднего специального образования. Без работы не остались бы и научные институты, без которых ни новых месторождений не найти, ни новые образцы технике не спроектировать. А это в свою очередь стимулировало развитие городов и, с учётом НЭПа, должно было не просто реанимировать убитое войной сельское хозяйство, но и привнести туда такие образцы прогресса как радио, электроосвещение и телефонную связь.
Словом, намечались масштабные изменения всей капитальной инфраструктуры страны. И тут советские власти быстро столкнулись с недостаточностью возможностей Госкомиссии по электрификации для целенаправленного планирования изменений. Нужен был особый орган, который бы занимался постоянным планированием конкретных мер в рамках принятой программы ГОЭЛРО.
Спустя два месяца, 22 февраля 1921 года, была образована Государственная общеплановая комиссия при Совете труда и обороны РСФСР, в 1923 году преобразованная в Госплан СССР. Задачей этой структуры изначально стала разработка общегосударственного хозяйственного плана на основе ГОЭЛРО.
Но этим Госплан не ограничился. С самого начала он привлекался к административным задачам. С учётом его консультаций в 1920-х началась областная реформа РСФСР. Именно Госплан намечал контуры будущих «субъектов федерации», основываясь на их экономическом развитии и «экономическом тяготении» тех или иных административных образований. Дело доходило до того, что именно с учётом пожеланий Госплана Административная комиссия ВЦИК решала какой город станет будущим областным центром. Требований было не очень много — это должен быть растущий в будущем промышленный населённый пункт с высокой долей рабочих — социальной базой большевиков.
В будущем практически не было той советской программы, от индустриализации, создания атомной промышленности до покорения космоса, автоматизации и роботизации, которую бы не поручали реализовать Госплану. Свою жизнь, полную по большей части достижений, эта организация закончила в 1992 году. В новой капиталистической России за экономическое развитие будут отвечать «шоковые терапевты» и свидетели «невидимой руки рынка».