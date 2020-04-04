Попова рассказала о числе тестируемых на COVID-19 россиян в сутки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый день в России тесты на коронавирус сдают от 34 до 37 тысяч человек.
При этом Попова во время брифинга отметила, что это число будет увеличено.
Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больше половины заболевших подхватили коронавирусную инфекцию на территории страны.
Добавьте наши новости в избранные источники