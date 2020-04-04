Попова рассказала о числе тестируемых на COVID-19 россиян в сутки

https://static.news.ru/photo/86269800-767b-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/p/B4KLBp5Au4c

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый день в России тесты на коронавирус сдают от 34 до 37 тысяч человек.

При этом Попова во время брифинга отметила, что это число будет увеличено.

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больше половины заболевших подхватили коронавирусную инфекцию на территории страны.