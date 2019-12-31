Бабушка пользователя Hioktane получила футболку, стилизованную под форму её любимой футбольной команды «Индианс». Сзади на одежде написано Grandmad от английских слов granny (бабушка) и mad (сумасшедший).
Скрывающийся под ником TwoClawsMedia человек пожаловался, что в этом году дети попросили деньги в качестве подарка. Он придумал для наличных упаковку в стиле игрушек.
None of the kids wanted toys for Christmas this year, they just wanted cash. Understandable, but cash as a gift, while practical, always feels impersonal, so I made special packaging. Went over well pic.twitter.com/urXVCHtDyW
Ранее NEWS.ru писал, что первое место в рейтинге подарков, которые россияне дарили на Новый год, заняли косметика и парфюмерия. Второе и третье места в списке принадлежат мобильным устройствам и бытовой технике.