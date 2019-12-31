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Шесть человек в социальной сети Twitter рассказали о самых странных подарках, полученных на Рождество.

Пользователь Wroetoshaw поделился своим подарком отцу. Он вручил родственнику картонного Мистера Бина. Мужчина обрадовался и носил персонажа из одного угла в другой, пытаясь напугать жену.

Человеку под ником Kimbelsannit мама подарила носки, на которых напечатано его лицо.

Бабушка пользователя Hioktane получила футболку, стилизованную под форму её любимой футбольной команды «Индианс». Сзади на одежде написано Grandmad от английских слов granny (бабушка) и mad (сумасшедший).

Клянусь, с каждым просмотром становится только смешнее. Он обожает свой рождественский подарок, — рассказал JairoIncreible.

Скрывающийся под ником TwoClawsMedia человек пожаловался, что в этом году дети попросили деньги в качестве подарка. Он придумал для наличных упаковку в стиле игрушек.

Когда в ноябре умер наш пёс, я думал, что больше никогда его не увижу. Но у моей жены был козырь в рукаве, — написал Brikka43.

Ранее NEWS.ru писал, что первое место в рейтинге подарков, которые россияне дарили на Новый год, заняли косметика и парфюмерия. Второе и третье места в списке принадлежат мобильным устройствам и бытовой технике.

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