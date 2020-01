https://static.news.ru/photo/967314a0-2cb5-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Шесть человек в социальной сети Twitter рассказали о самых странных подарках, полученных на Рождество.

Пользователь Wroetoshaw поделился своим подарком отцу. Он вручил родственнику картонного Мистера Бина. Мужчина обрадовался и носил персонажа из одного угла в другой, пытаясь напугать жену.

Gave my Dad Mr Bean cut out for Christmas and he’s been moving it around the house to scare my Mum pic.twitter.com/lV1hznf4L8 — Harry (@wroetoshaw) December 25, 2019

Человеку под ником Kimbelsannit мама подарила носки, на которых напечатано его лицо.

my mom got me socks with my face on them pic.twitter.com/3JkZL8HpzC — Arren Kimbel-Sannit (@akimbelsannit) December 25, 2019

Бабушка пользователя Hioktane получила футболку, стилизованную под форму её любимой футбольной команды «Индианс». Сзади на одежде написано Grandmad от английских слов granny (бабушка) и mad (сумасшедший).

My 95 year-old grandmother is a huge @indians fan. She has 26 grandchildren. We gave her a pretty cool present today; I think she likes it. pic.twitter.com/oUS6UuoH3Y — Tom Oktavec (@hioktane) December 26, 2019

Клянусь, с каждым просмотром становится только смешнее. Он обожает свой рождественский подарок, — рассказал JairoIncreible.

Yo i swear it gets funnier every time. He’s loving his X-Mas gift. pic.twitter.com/pEeNaVReBC — Jairo (@JairoIncreible) December 25, 2019

Скрывающийся под ником TwoClawsMedia человек пожаловался , что в этом году дети попросили деньги в качестве подарка. Он придумал для наличных упаковку в стиле игрушек.

None of the kids wanted toys for Christmas this year, they just wanted cash. Understandable, but cash as a gift, while practical, always feels impersonal, so I made special packaging. Went over well pic.twitter.com/urXVCHtDyW — Donnachaidha O’Chionnaigh (@TwoClawsMedia) December 26, 2019

Когда в ноябре умер наш пёс, я думал, что больше никогда его не увижу. Но у моей жены был козырь в рукаве, — написал Brikka43.

When our dog died in November I thought I’d never see him again, but my wife has come up trumps here .. #MerryChrismas pic.twitter.com/ZntiOEOSvt — Joe (@Brikka43) December 25, 2019

