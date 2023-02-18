Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва «Северного потока»

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совете безопасности по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на «Северном потоке». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что проект резолюции распространили среди участников СБ.

Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва «Северного потока». Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе, — заявил Полянский.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Дипломат добавил, что российский МИД продолжит работу, чтобы это не осталось без последствий для Вашингтона.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».