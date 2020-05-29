Половина россиян выразили готовность повременить с путешествиями

https://static.news.ru/photo/48a60066-a18b-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса бронирования турпоездок опросили более 1900 своих клиентов и выяснили, что около половины россиян готовы повременить с путешествиями столько, сколько будет нужно.

На это согласны 52,1% опрошенных, 17% готовы воздержаться от поездок на срок до одного года, 14,5% — только на полгода, а 16,4% заявили, что их предел нахождения на самоизоляции — два месяца и их терпение уже иссякло, сообщает OneTwoTrip.

Готовность отправиться в поездку прямо сейчас выразили только 15,2% опрошенных. Четверть путешественников признались, что сейчас даже не загадывают, когда смогут отправиться в тур. Желание путешествовать в настоящее время отсутствует у каждого пятого респондента.

Как писал NEWS.ru, в разгар пандемии коронавируса богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах. В мае частота перелётов частных самолётов между Россией и Европой выросла почти в два раза по сравнению с апрелем — с 61 до 107. Это может быть связано с тем, что россияне улетают в страны, где число заражений меньше, чем в России. Переждать пандемию туристы в основном едут на испанские курорты — в Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу.