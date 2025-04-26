Харьков в дыму, разгром ВСУ под Курском: новости СВО на вечер 26 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские войска применили ракету Х-38 для нанесения точного удара по пункту временной дислокации украинских солдат. Бойцы ВСУ пытались укрыться в здании, которое и накрыл мощный боеприпас. Известно, что атакован был ПВД военнослужащих 38-й бригады морской пехоты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Уничтожение строения было снято с высоты камерой разведывательного беспилотника. Известно, что из-под обломков обрушившегося здания никто из украинских морпехов так и не выбрался.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине снова горят склады и военные аэродромы ВСУ

Инфраструктурные объекты военных аэродромов и склады с боеприпасами ВСУ оказались под ударами российских войск за прошедшие сутки, рассказали в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве отметили, что для совершения атак бойцы ВС России использовали боевые БПЛА и оперативно-тактическую авиацию.

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Также российская армия применила и артиллерийские установки для нанесения ударов по объектам неприятеля. Кроме того, в военном ведомстве уточнили, что были уничтожены пункты временной дислокации бойцов ВСУ в 164 районах.

Фото: Социальные сети МЧС Украины

Дроны заставили завод в Харькове чадить черным дымом

Завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева в Харькове оказался под ударом российских беспилотников-камикадзе «Герань». Кадры, снятые очевидцами, продемонстрировали огромный черный столб дыма после прилета БПЛА. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Примечательно, что именитое предприятие осуществляет ремонт поврежденной бронетехники Вооруженных сил Украины. В настоящий момент степень повреждения завода не известна.

Полное освобождение Курской области

Операция по полному освобождению Курской области от украинских войск была успешно завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он доложил российскому лидеру Владимиру Путину о разгроме сил ВСУ в регионе, которые были выбиты бойцами ВС РФ.

Президент России Владимир Путин обратился к солдатам ВС РФ, участвовавшим в выдворении украинских военных из Курской области, выразив благодарность за проявленные мужество и героизм в ходе полного освобождения региона. Он обратил внимание на деятельность бойцов 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка «Ахмат», а также морпехов.

Российский лидер поздравил весь личный состав этих формирований, а также их командиров. Глава государства назвал освобождение Курской области победой и успехом солдат ВС РФ.

Фото: kremlin.ru Валерий Герасимов

Милонов предложил способ закрепления успеха в Курской области

Российским войскам необходимо создать зону безопасности на территории Сумской области, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, такая мера позволит закрепить стране успех, достигнутый в Курской области.

В настоящий момент нельзя исключать, что украинская армия может совершить новые попытки вторжения в российский регион, отметил парламентарий. Ввиду этого бойцы ВС РФ в настоящее время ведут активную деятельность по обеспечению защиты государства со стороны Сумщины.

В Госдуме рассказали, какое влияние окажет поражение ВСУ в Курской области на Зеленского

Освобождение российскими войсками Курской области и полный разгром украинской армии в регионе, вероятно, никак не отразится на настроениях президента Украины Владимира Зеленского, считает Виталий Милонов. По его словам, глава государства уже сразу после начала вторжения на российскую территорию осознал провал этого плана.

Украинские власти планировали взять под контроль атомную электростанцию и устроить торг, уверен парламентарий. Однако эти замыслы Киева не осуществились, так как ВСУ были выбиты из области. Тем не менее Зеленского это не сильно беспокоит, так как его интересуют лишь вопросы удержания власти и получения прибыли, констатировал депутат.

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