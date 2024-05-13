Названа должность, которую может занять Патрушев Политолог Калачев: Патрушев может занять должность в администрации президента

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев может занять должность в администрации президента, считает политолог Константин Калачев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что при этом лично ему сложно представить Патрушева в роли заместителя кого-либо.

Учитывая все навыки, таланты и опыт Николая Патрушева, единственный возможный оставшийся вариант — это занять ему должность в администрации президента. С другой стороны, мне сложно представить его в роли заместителя кого бы то ни было, — пояснил эксперт.

По его словам, остается только гадать, какую должность займет Патрушев. Так, на данный момент в администрации президента «все на своих местах», а система налажена и работает, отметил Калачев. Эксперт предположил, что экс-секретарь Совета безопасности также мог бы работать в Совете Федерации, но для этого ему придется стать сенатором.

Мне очевидно одно, что человек красит должность, а не наоборот. Что бы ему ни предложили, он останется единомышленником Владимира Путина и не потеряет своего влияния и политический вес, — заключил политолог.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу, который ранее занимал должность главы Минобороны России.