Политолог объяснил, чем важно появление Промсвязьбанка в Крыму Политолог Литвинов: появление Промсвязьбанка в Крыму создаст новые предложения жителям

Появление Промсвязьбанка в Крыму усилит его экономический потенциал и создаст новые банковские предложения жителям, сообщил кандидат политических наук Михаил Литвинов. Также оно поможет пополнить бюджет региона, предположил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Появятся альтернативные предложения, новые программы кредитования и ипотеки, физические и юридические лица смогут воспользоваться предложениями. В перспективе, как мне кажется, новый подход не только усовершенствует финансовую систему полуострова, но и поспособствует наращиванию экономического потенциала и пополнения бюджета. Конечно, это не последняя материковая организация, которая зайдёт в Крым, но она уже одна из первых, — сказал Литвинов.

Он добавил, что после введения санкций большинство россиян летом вместо поездки за границу выберут отдых в Крыму, поэтому полуостров должен быть готов к сезону и нужно заняться развитием инфраструктуры.

Об открытии первого отделения Промсвязьбанка в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. По его словам, такое событие повысит инвестиционную привлекательность региона и создаст дополнительные рабочие места для жителей города.