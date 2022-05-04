Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе

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Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе, написал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев. По его словам, такое событие повысит инвестиционную привлекательность региона и создаст дополнительные рабочие места для жителей города.

Сегодня Правительство Севастополя и Промсвязьбанк (ПСБ) подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие региона, — говорится в сообщении губернатора.

Развозжаев добавил, что кредитная организация намерена в кратчайшие сроки открыть в Севастополе центр IT-разработки Промсвязьбанка. Он убеждён, что это позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток юных специалистов в города с крупными IT-компаниями. По его словам, благодаря таким действия сможет увеличиться доля IT-отрасли в экономике города.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе. Срок выполнения поручения был поставлен до 1 октября 2022 года.