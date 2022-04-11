Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму до октября

Президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. Отделения должны открыться в регионе в срок до 1 октября 2022 года.

Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. Срок — 1 октября 2022 года, — говорится в поручении.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее отметил, что Промсвязьбанк планирует в течение нескольких месяцев начать работу в Крыму. По его словам, в дальнейшем на полуострове могут начать работу и другие банки.

Он уточнил, что необходимость работы банков в Крыму диктуется ключевой задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Она предусматривает вложение 1 трлн рублей в качестве инвестиций за ближайшие три-четыре года, и правительство заинтересовано в аналогичной сумме внебюджетных вложений. Однако без банковской системы выполнить эту задачу невозможно.