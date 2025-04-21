Политолог дал оценку слету министров Евросоюза на торжествах в Киеве 9 мая Политолог Ткаченко: слет глав МИД ЕС в Киеве напоминает пародию на дипломатию

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS/Global Look Press

Намеченный на 9 мая съезд министров иностранных дел ЕС в Киеве будет пародией на нормальную дипломатию, эрзацем саммита, причем с явным русофобским характером, сказал NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» профессор Станислав Ткаченко. Он предположил, что вместо министров на церемонию в Киеве соберутся послы стран ЕС.

Европейцы пытаются подменить торжества Дня Победы разговорами о том, что они сыграли особую роль в освобождении Европы от фашизма 80 лет назад. С другой стороны, западная поддержка Украины снижается, поэтому, скорее всего, в Киев «с миру по нитке» соберутся представители не европейских, а разных других государств. Я очень удивлюсь, если хотя бы половина глав МИД Евросоюза приедет. Скорее всего, большинство будут представлять послы этих стран в Киеве. Это будет эрзац саммита, пародия на нормальную дипломатию. При этом, конечно, мероприятие будет носить явный русофобский характер, — сказал Ткаченко.

Ранее был опубликован список стран Запада, в которых по мере обострения антироссийской риторики ввели запрет на празднование Дня Победы, а также на российскую и советскую символику. При этом в Германии, в восточной части Берлина, где расположены советские памятники, 8-9 мая запрещена демонстрация российской символики, включая флаги РФ, георгиевские ленты, военную форму, буквы Z и V; кроме того, запрещается пение военных песен возле памятников.