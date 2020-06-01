Индустрия гостеприимства в нашей стране переживает не лучшие времена. Причина тому — введение властями ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Эта проблема так или иначе решится через пару месяцев, когда отрасль вернётся в рабочее состояние — есть значительный отложенный спрос при закрытом международном авиасообщении. В то же время россияне могут предпочесть отдых в России и без закрытых границ. Двигателем в таком случае стало бы изменение организации транспорта в стране как для пассажиров, так и для самих перевозчиков. Попробуем разобраться, что для этого нужно сделать.

Между Россией и заграницей

Типичная картина для летнего отдыха в нашей стране: ты либо успел взять не всегда дешёвый билет на самолёт или едешь на поезде с курочкой и прочими атрибутами романтики внутренних путешествий. Да, есть ещё автомобильный туризм, но он крайне слабо развит, и мы не будем акцентировать на нём внимание.

Когда турист приезжает на южный курорт, его встречает хаос из торговцев всеми дарами природы, риелторы с табличками «сдаю квартиру», «дом у моря», а также нелегальные таксисты. Отказавшись от всего этого навязчивого добра, он приходит на автовокзал, и если такси не по карману, садится на автобус, который возит людей без лицензии. Путешественник добирается до нужного отеля или дома и ищет свободное место на пляже. Его, кстати, может и не быть совсем, не говоря уже о новациях этого года — соблюдении людьми социальной дистанции или выполнении ими санитарных норм. Стало быть, отрасль работает автономно от принятых законов, от международных стандартов и комфорта для наших граждан.

Стоит отметить, что помимо отечественных южных курортов в России есть сотни красивейших мест, которые можно и даже нужно увидеть летом. Балтийский берег в Калининградской области, дворцы и фонтаны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, озёра в Карелии, Золотое кольцо, красоты Байкала и Ленские столбы, путешествие на Сахалин или на Камчатку оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь.

Конечно, сограждане едут в Сибирь и на Дальний Восток, но не в тех количествах — сказывается цена перелёта для жителей Центральной части страны. Примечательно, что и многие дальневосточники хотели бы увидеть красоты Петергофа или Древний Суздаль, но отказываются от затеи по схожей причине.

Зная о таком хаосе, ценах и несоблюдении законов, многие россияне выбирают отдых не в нашей стране. К слову, часто это оказывается существенно дешевле.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помочь туристу и отрасли

Внутренний туризм пойдёт в гору, когда цена турпакета будет не кратно дороже, а значительно ниже самостоятельной покупки отдыха. Всего этого можно достичь за счёт комплексного подхода, когда отрасль станет единым механизмом и каждая её составная часть сможет зарабатывать.

Так, государство могло бы дать преференции компаниям, которые частично субсидируют часть авиаперелёта для своих сотрудников при покупке пакетных туров. В конечном счёте всё это позволит увеличить доходы бюджета и загрузить индустрию гостеприимства. Вместе с этим каждый житель страны должен получить возможность раз в год приобрести билет в любой регион России по фиксированной цене. Однако такую привилегию имеет смысл предоставлять только в случае покупки туристического продукта — чтобы создать спрос на услуги мест проживания и питания, музеи и экскурсии.

Поддержка спроса важна, но и про легализацию рынка и поддержку отрасли забывать не стоит. Не хватает стране качественных отелей — нужно запустить программу их строительства, освободив от всех налогов, кроме НДФЛ, вплоть до окончания первого года работы.

Roman Denisov/Global Look Press

Автобусные перевозки осуществляют на старых и потрёпанных машинах — никто не мешает запустить в стране производство туристического транспорта и предоставить лизинг на обновление автобусного парка под 3%. В этом случае туристы полюбят экскурсии на автобусах и будут с удовольствием доезжать от аэропорта до отеля.

Не хватает новых маршрутов — важно поддержать экскурсионный туризм. Необходимо создать грантовую программу для разработки новых направлений путешествий и учредить премию лучшим экскурсоводам.

Кроме того, следует оказывать технологическую и финансовую поддержку проектам, которые позволят повысить эффективность индустрии. Это могут быть мобильные приложения, проекты на стыке смежных отраслей (отели и транспорт), единые туристические карты, онлайн-гиды для слабовидящих или слабослышащих. На таким продуктам нужны государственный заказ или поддержка инвесторов.

О сервисе в поездах

Меняя отрасль приёма, мы должны подумать и над новым обликом транспорта. Питание в поездах — на грани дорого и некачественно. В рестораны в поезде должно быть приятно заходить позавтракать или выпить чашку кофе, наблюдая за меняющимися пейзажами за окном.

Следует запустить систему, аналогичную «Bayern Ticket». Это так называемый Баварский билет, когда приобретая один билет, турист может в течение дня проехать на поезде и автобусе и посетить несколько городов, но при этом бронирование места не требуется. Тогда как экономия для человека составляет до 30%. Тестовую версию проекта можно запустить в Калининградской области, где для этого имеются все ресурсы.

Сами же железнодорожные вокзалы не должны оставаться местом, куда страшно заходить, их нужно сделать мультифункциональной зоной комфортного отдыха пассажира с бизнес-залом ожидания. Это аналогично формату аэропортов, и такой проект уже запущен на трёх вокзалах страны. В таком случае пассажир сможет с удовольствием провести время в кинотеатре, взять машину в каршеринге, арендовать велосипед или самокат, место в капсульном отеле.

Успешное и динамичное развитие внутреннего туризма в России возможно, когда эта тема будет рассматриваться комплексно во множестве аспектов, с учётом лучшего международного опыта и отечественных наработок. Тогда турист, понимая личную выгоду и будучи уверенным в качестве услуг, предпочтёт отдыхать в нашей стране.