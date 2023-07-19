Покушение на Чубайса, мятеж и дискредитация ВС: в чем еще обвиняли Квачкова Отставной офицер ГРУ стал фигурантом административного дела о дискредитации армии

Фото: Сергей Карпов/РИА Новости

Владимир Квачков

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, называющий себя «христианским националистом», стал фигурантом административного дела о дискредитации армии. Эту информацию подтвердил бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис со ссылкой на самого полковника. 74-летний Владимир Квачков некогда командовал бригадой спецназа, а после обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса и подготовке мятежа. Чем известен полковник Квачков — в материале NEWS.ru.

Что известно об армейской карьере Квачкова

Владимир Квачков родился на Дальнем Востоке в семье офицера и с детства готовился к военной службе — поступил в суворовское училище и окончил его с золотой медалью. После учился в Киеве в высшем общевойсковом командном училище на разведывательном факультете. Служил во Пскове в бригаде специального назначения Главного разведывательного управления, потом был направлен в Группу советских войск в Германии.

Известно, что с 1983 года он воевал в составе спецназа в Афганистане — сведения об этом периоде довольно обрывочны. Взлет его карьеры пришелся на позднесоветские годы — с 1989-го Квачков командовал 15-й отдельной бригадой специального назначения ГРУ. Она дислоцировалась в Узбекистане, в Туркестанском военном округе.

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press Владимир Квачков

Квачков принимал участие в вооруженном конфликте в Карабахе, а также в гражданской войне в Таджикистане. Вместе с другими российскими силами и правительственными войсками Квачков участвовал в боях с отрядами Объединенной таджикской оппозиции. В частности, участвовал в разработке операции «Гармский десант».

В 1992 году, после развала СССР бригада спецназначения, которой командовал Квачков, в рамках раздела Советской армии перешла в состав вооруженных сил Узбекистана. Вскоре после этого Квачков покинул должность и переехал в Россию, где поступил в ГРУ ВС РФ.

К 1999 году Квачков стал военным пенсионером, однако продолжал работать аналитиком Центра стратегических исследований Генштаба, имел научную степень кандидата военных наук.

Как сообщала «Российская газета» в номере от 21 марта 2005 года, в Генштабе полковник занимался разработкой теории и практики ведения партизанской войны в современных условиях.

Кто покушался на Анатолия Чубайса

Квачков стал широко известен в России после того, как 17 марта 2005 года в Одинцовском районе Подмосковья было совершено покушение на главу энергетической компании РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса — бывшего вице-премьера и экс-главу кремлевской администрации при Борисе Ельцине. На пути кортежа Чубайса сработала мина, машины были обстреляны из автоматического оружия. При этом никто не пострадал.

Вскоре по подозрению в причастности к покушению были задержаны Квачков и его предполагаемые соучастники — бывший десантник Александр Найденов и отставной офицер ГРУ Роберт Яшин. Все они вину отрицали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Чубайс

Квачков содержался в изоляторе «Матросская тишина», где его сокамерником оказался миллиардер Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Находясь под следствием, полковник баллотировался в Госдуму, но проиграл.

В 2008 году присяжные суда Московской области оправдали Квачкова, Найденова и Яшина, посчитав, что их вина не доказана. Обвиняемые вышли на свободу.

Верховный суд вскоре отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение. Но в 2010 году присяжные вновь оправдали фигурантов дела. Несмотря на протесты стороны обвинения, приговор был утвержден Верховным судом. За необоснованное уголовное преследование государство выплатило Квачкову 450 тыс. рублей компенсации.

За что Квачкова судили во второй раз

23 декабря 2010 года, на следующий день после утверждения оправдательного приговора Квачкову, полковник был вновь задержан ФСБ.

Задержание было связано с деятельностью националистической организации «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (признана террористической и запрещена на территории РФ), созданной Квачковым в 2009 году. Полковника обвинили в подготовке вооруженного мятежа и террористической деятельности.

По версии следствия, региональные отделения организации, в которых состояли ветераны вооруженных сил, спланировали вооруженное выступление 2 августа 2011 года, — в день ВДВ. По утверждению ФСБ, планировался захват зданий силовых ведомств — в частности в Екатеринбурге (члены местной ячейки «Народного ополчения» также были задержаны), а также складов с оружием в нескольких воинских частях.

Далее, по версии ФСБ, Квачков планировал устроить поход вооруженных сторонников на Москву, а конечной целью был захват власти в России.

Сам Квачков называл дело сфабрикованным, говоря что его соратники просто упражнялись с оружием, приобретенным вполне легально. Но в феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам строгого режима, признав его виновным в подготовке мятежа.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Владимир Квачков

За что Квачкова обвинили в оправдании терроризма

В марте 2016 года Владимир Квачкова обвинили в совершении еще одного преступления — в публичных призывах к террору. В это время Квачков уже отбывал срок в колонии по предыдущему делу.

Уголовное дело было возбуждено в связи с размещением в 2015 году в YouTube видеообращения Квачкова, посвященного 10-летию покушения на Чубайса. В течение года следователи проводили проверку, в итоге в ролике нашли признаки экстремизма.

Позже дело переквалифицировали в «Возбуждение ненависти или вражды». 8 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы. В итоге с учетом пересмотра сроков, зачета времени, проведенного под следствием, а также частичной декриминализации статьи о «разжигании ненависти и вражды» Квачков вышел на свободу в 2019 году. В общей сложности он провел в заключении более 12 лет.

Каких взглядов придерживается Квачков

Отставной полковник никогда не скрывал своих националистических взглядов. «Да, я русский, христианский националист. Я сторонник русского православного государства», — говорил он еще в середине нулевых годов

В 2008 году Квачков выступил на радио «Эхо Москвы», заявив, что Россия «оккупирована еврейской мафией, которая является матрицей для остальных преступных группировок». При этом Чубайса он назвал «национальным изменником и предателем».

Выходя на свободу 19 февраля 2019 года, он заявил: «Полковник Квачков к походу и бою готов!». Полковник добавил, что его взгляды существенных изменений не претерпели, однако «усилился религиозный компонент».

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press Владимир Квачков

В интервью Lenta.ru в марте 2019 года Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса в политике тем, что топ-управленец — «часть тайного мирового правительства». «Тайная мировая закулиса считает его своим человеком в России», — сказал он.

Офицер убежден, что эта «закулиса» правит как Россией, так и США, и другими странами Запада

В последнее время полковник регулярно выступал на разных YouTube-каналах, в том числе и в эфире канала бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова. Квачков критиковал деятельность президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Высказывался о спецоперации и миграционной политике.

В конце июня 2023 года в интервью левопатриотическому блогеру Игорю Гончарову полковник назвал справедливыми требования бизнесмена Евгения Пригожина и участников попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

Почему Квачкова подозревают в дискредитации армии

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис предположил в беседе с NEWS.ru, что дело о дискредитации армии против Квачкова имеет «политический оттенок».

«В течение полутора лет СВО Владимир Васильевич действительно выступал с резкой критикой происходящего на фронте. Причем с объективной критикой. В том числе и его позиция привела к тому, что провели мобилизацию. <...> Сейчас, я так понимаю, принято решение поставить всех на место, загнать в стойло. И начать с Квачкова как с наиболее резкого критика», — высказал мнение Алкснис.

Собеседник предположил, что «ситуация изменилась» после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Алкснис не исключил, что претензии могут возникнуть и к нему, а также к экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову.

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