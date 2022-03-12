Подавший сигнал тревоги Airbus Санкт-Петербург — Сочи успешно приземлился

Пассажирский самолёт Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи, ранее подавший сигнал тревоги над Казахстаном, благополучно совершил посадку в аэропорту, куда он направлялся, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолёт совершил благополучную посадку в Сочи, — говорится в сообщении.

Сообщалось, что лайнер, пролетая над Казахстаном, подал сквок general energy, снизился до 6,5 тысячи метров, а потом стал набирать высоту.

2 декабря самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На его борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После взлёта лайнер стал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание, однако экипаж справился с внештатной ситуацией и смог совершить посадку в аэропорту Иркутска. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей.

Также в декабря прошлого года пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал» во время рейса из Москвы в Ноябрьск был вынужден сменить курс и приземлиться в Тюмени. На борту находилось 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. При посадке никто не пострадал. Самолёт произвёл посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Как отмечалось, воздушное судно сменило курс по технической причине.