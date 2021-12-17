Летевший из Москвы в Ноябрьск самолёт совершил вынужденную посадку в Тюмени

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Сын председателя королёвского отделения партии «Яблоко» Данила Ревежак украл у пенсионерки больше 226 тысяч рублей. Деньги он тратил на ставки и онлайн-казино, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что мать Данилы Ревежака руководит отделом партии Григория Явлинского в родном Королёве. В свои 22 года молодой человек пошёл работать волонтёром, стал помогать 77-летней женщине и был очень доброжелательным...