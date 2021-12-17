Летевший из Москвы в Ноябрьск самолёт совершил вынужденную посадку в Тюмени
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:44, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал» во время рейса из Москвы в Ноябрьск был вынужден сменить курс и приземлиться в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. На борту находилось 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. При посадке никто не пострадал.
Самолёт произвёл посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Как отмечается, воздушное судно сменило курс по технической причине. Подробности происшествия устанавливаются.
На Ямале транспортной прокуратурой проводится проверка по факту вынужденной посадки самолёта на запасной аэродром. Семнадцатого декабря 2021 года в 15:46 (13:46 мск) воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) — Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся 11 декабря из Екатеринбурга в Сочи, избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега. На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа. Позже воздушное судно приземлилось в аэропорту Сочи.