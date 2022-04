По случаю открытия мотосезона в Москве прошёл мотопробег

Старт мотоциклетного сезона — 2022 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В солнечную субботу, 30 апреля, колонна из мотоциклистов отобранных клубов дала старт мотоциклетному сезону — 2022, стартовав от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту до парка «Ходынское поле».

Участники мероприятия стартовали в полдень, для гостей же были открыты фудтраки с напитками и чешской едой. Пробег прошёл под культовые рок-хиты, включая «Smoke on the water» группы Deep Purple, «Personal Jesus» Depeche Mode, «Highway to hell» AC/DC, «Moscow calling» Gorky Park и «Eye of the Tiger» Survivor. Торжественное открытие было возглавлено заместителем мэра по вопросам транспорта и главой дептранса Максимом Ликсутовым.

Гостей парада также ждёт мотофестиваль, развлекательная программа, включая музыкальное шоу при участии DJ Smash, и экстремальное мотошоу профессиональных спортсменов из группы «Каскад» управления ГИБДД столицы.