«По готовности — огонь!»: как танкисты сражаются в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Репортаж NEWS.ru с передовой о танкистах 1-го Донецкого армейского корпуса. В начале спецоперации бригада участвовала в наступлении на Запорожском фронте, теперь они сражаются под Авдеевкой. Работая с закрытых позиций, танк поражает оборону противника и прикрывает штурм пехоты. Герои репортажа показали, как они работают в тесной бронированной машине и чем стреляют по укреплениям ВСУ.

Страшны ли русскому оружию танки Leopard и Abrams? Как СВО изменила роль танка в современном конфликте и что чувствует танкист во время танковой дуэли? Что важнее — выполнение задачи или жизнь экипажа? Подробности — в репортаже NEWS.ru

«Недавно был случай: выехали на задачу, обстрел был такой жесткий, что пришлось петлять и одновременно вести стрельбу. Снаряды падали под гусеницы. После попадания снаряда, связь с внешним миром оборвалась, и мне пришлось самому принимать решение. Взяли яйца в кулак и работали до последнего».