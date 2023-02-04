Пленный украинский морпех рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган»

Пленный украинский военный Владислав Кулык признался в расстреле восьми мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года, передает РИА Новости. По его словам, он действовал по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского из 56-й бригады морской пехоты.

Тот приказал расстрелять группу из семи мужчин и одной женщины, идущих по центральной дороге. На прямой вопрос «Вы их расстреляли?» Кулык ответил утвердительно.

Взятый в плен боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук ранее сообщил, что солдаты ВСУ открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым.

Также сообщалось, что на некоторых участках фронта в Донбассе солдат ВСУ удерживают от отступления только заградотрядами. Как рассказал президент России Владимир Путин, заградотряды сформированы из националистов, которые «сами вперед не лезут» и при этом ведут плотный огонь по своим же частям, не давая им отступать.

4 июня Россия и Украина также обменялись телами погибших военных в формате «160 на 160». Военный корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что обмен произошел на линии соприкосновения в Запорожской области.