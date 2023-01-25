«Своих расстреливают в спину»: Путин об украинских заградотрядах Путин рассказал о заградотрядах из украинских националистов в зоне СВО

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные создали заградотряды и стреляют в спину сослуживцам, заявил на встрече со студентами президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, заградотряды созданы из националистов, которые «сами вперед не лезут».

К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. <...> В одном населенном пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать, — рассказал Путин.

Ранее пленный боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук сообщил, что украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым. Также сообщалось, что на некоторых участках фронта в Донбассе солдат ВСУ удерживают от отступления только заградотрядами.

До этого об использовании заградительных отрядов из националистов сообщил тогдашний командующий группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. По его словам, заградотряды расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.